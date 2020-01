Ook Els Ampe is kandidaat-voorzitter Open Vld Redactie

08 januari 2020

12u31 0 De Brusselse liberale Els Ampe stelt zich kandidaat om Gwendolyn Rutten op te volgen als voorzitter van Open Vld. Dat is bevestigd aan onze redactie.

Over twee maanden vinden bij de Vlaamse liberalen voorzittersverkiezingen plaats. Midden december stelde Bart Tommelein zich al kandidaat. De burgemeester van Oostende wil de rust binnen de partij doen weerkeren, verklaarde hij onlangs in een interview met Het Laatste Nieuws.

Nu gooit ook Els Ampe zich in de voorzittersstrijd bij Open Vld. De Brusselse liberale ziet zichzelf als een anti-establishmentkandidaat. “Het is tijd voor een andere koers. De economisch liberalen voelen zich in de steek gelaten”, zegt Ampe in De tijd.

Dadelijk meer

LEES OOK. Francesco Vanderjeugd trekt zich terug als kandidaat-voorzitter Open Vld en steunt Tommelein (HLN+)