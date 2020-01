Ook Els Ampe gooit zich in voorzittersstrijd Open Vld HAA

08 januari 2020

12u31 2 Vlaams parlementslid Els Ampe (40) is kandidaat om Gwendolyn Rutten op te volgen als voorzitter van Open Vld. Dat bevestigt ze in een persbericht.

In maart vinden bij de Vlaamse liberalen voorzittersverkiezingen plaats. Eind vorig jaar stelde Bart Tommelein zich al kandidaat. Nu gooit ook Els Ampe zich in de voorzittersstrijd. De 40-jarige liberale - moeder van vier kinderen - ziet zichzelf als een anti-establishmentkandidaat. Met haar kandidatuur wil ze ervoor zorgen dat er na Rutten opnieuw een vrouw aan het hoofd staat van Open Vld.

Groei is het thema van haar campagne. “De economische liberalen voelen zich al een tijdje in de steek gelaten. De partijtop luistert niet meer naar de basis. Een andere koers varen is dan ook dringend nodig”, motiveert ze haar beslissing.



Net als Tommelein heeft Ampe haar roots in Oostende, waar ze zelfs nog even voorzitter was van de Jongsocialisten. Na haar studies burgerlijk ingenieur aan de VUB en de ULB ging ze in Brussel wonen, waar ze in 2003 een afdeling oprichtte van Jong VLD.

Van 2004 tot 2019 zetelde Ampe voor de liberalen in het Brussels parlement. Bij de verkiezingen van 26 mei 2019 raakte ze verkozen in het Vlaams parlement. Ze zetelt ook als deelstaatsenator, maar had wel ambities voor een ministerpost.

Intussen is Ampe ook al jarenlang gemeenteraadslid in Brussel en schopte ze het de vorige legislatuur tot schepen van Mobiliteit. Tijdens die periode werd de voetgangerszone in de hoofdstad ingevoerd.

Tot nu toe zijn twee liberalen kandidaat om Gwendolyn Rutten op te volgen: Bart Tommelein en Els Ampe. Eerder zei ook Francesco Vanderjeugd een gooi te zullen doen naar de voorzittersfunctie. Maar de burgemeester van Staden borg die ambitie weer op en steunt nu kandidaat-voorzitter Bart Tommelein.