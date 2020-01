Ook Egbert Lachaert kandidaat-voorzitter Open Vld IB - MVDB

Egbert Lachaert, federaal fractievoorzitter voor Open Vld, heeft zich vanmorgen officieel kandidaat gesteld voor het partijvoorzitterschap. Dat maakte hij live in 'De Ochtend' op Radio 1 bekend.

Nu de Merelbekenaar (42), één van de grootste critici van huidig voorzitter Gwendolyn Rutten, zich in de race voor het liberaal voorzitterschap gooit, zijn z’n twee tegenstanders in maart de Oostendse burgemeester Bart Tommelein en Vlaams Parlementslid uit Brussel Els Ampe. Het gerucht deed al maanden de ronde dat hij zich in de strijd van het voorzitterschap wilde gooien. Hij voelt zich gesterkt door lokale partijafdelingen en zet zich in op enkele kernthema’s: een duidelijk sociaal-economisch liberaal discours, veiligheid en migratie, en integratie. Het communautaire is volgens hem een randthema dat louter om een efficiëntiediscussie moet draaien.

In zijn nieuwjaarsboodschap liet Lachaert onlangs nog weten “niet overtuigd” te zijn door de boodschap van Ampe en Tommelein en stelde hij dat er “meer nodig was om het partij op het juiste spoor te brengen. “Winnen doen we alleen met een duidelijk verhaal, waar we ook naar handelen”, klonk het ambitieus.

Eind vorig jaar floot Lachaert zijn partijleidster nog terug, toen zij bereid was om mee te gaan in het paars-groenverhaal van toenmalig informateur Paul Magnette (PS). Lachaert was eind 2012 ook al kandidaat-partijvoorzitter. Hij haalde toen 40 procent van de stemmen, maar verloor van Rutten, die de steun genoot van de partijtop.

