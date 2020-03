Ook echtgenoot van Gwendolyn Rutten organiseerde ‘coronafeestje’ “Het was gezellig en mijn bar zat stampvol. Dankjewel voor die extra dag!” Bjorn Maeckelbergh

14 maart 2020

18u38 6816 Er komt veel kritiek op horeca-uitbaters die voor de verplichte sluiting nog gauw een feestje organiseerden. Ook de echtgenoot van Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten lokte zijn klanten massaal naar zijn koffiebar in Aarschot. Een dag later heeft hij geen spijt. “Ik voel me niet aangesproken door de kritiek. Het was gezellig”, zegt Jimmy Geurts (45).

Normaal is koffiebar Pauze in Aarschot op vrijdag open tot 21 uur. Gisteren bleef iedereen langer plakken. Jimmy Geurts bestelde zijn klanten tot vlak voor middernacht. “Om kwart voor één vertrokken de laatsten naar huis, zonder morren. Er was toen ook al een politiecombi traag langsgereden.”

Geurts wil niet spreken van een écht coronafeest. “In mijn bar serveer ik naast koffie ook wijn. Normaal was het dit weekend lenteshopping. Ik had daarom een voorraad rosé ingeslagen. Donderdag werd de wijn geleverd. ’s Avonds bericht: alle restaurants en bars moeten drie weken dicht. Dus maakte ik van vrijdag rosédag. Voor de gezelligheid bestelde ik ook nog wat loempia’s bij de afhaalchinees”

Heel plezant

Volgens Geurts was het héél plezant. “Het was hier, net als in de cafés in onze straat, volle bak. Er stonden meer dan honderd mensen op straat. Mijn bar is niet groot: 20 zitplaatsen. Maar er zat zeker 30 man binnen. Het was gezellig.” Jimmy Geurts voelt zich niet aangesproken door de kritiek van virologen en politici zoals Pieter De Crem dat organisatoren van coronafeestjes hun verantwoordelijkheid ontlopen én extra besmettingen in de hand werken. “Ik heb geen écht feest gegeven, hé. Ik heb gewoon mijn zaak geopend. Dat mocht. Ik ben de bewindvoerders dankbaar voor die extra dag dat we mochten open blijven.”

“Ik denk – ik ben geen specialist – ook niet dat er kwetsbare mensen waren. Er waren hier geen kinderen of oudjes. Gewoon mensen die een hele week hadden gewerkt en die nog één keer alles wilden geven, voor alles drie weken op slot ging.” Van zijn echtgenote Gwendolyn Rutten heeft hij geen slechte punten gekregen, zegt hij. “Zij was er niet bij gisteren. Ze moest werken.” Geurts noemt de kritiek ‘gemakkelijk’. “Zijn die critici ooit al één dag zelfstandige geweest? Veel restaurants en bars hebben een enorme voorraad. Bij mij viel dat dan nog mee.”

Volgens Geurts kan je de burger nu eenmaal niet verbieden om buiten te komen. “Ik hoor dat er veel Belgen gaan shoppen en eten over de grens in Aachen of Roermond. Is dat dan beter? Mensen honderd procent verbieden buiten te komen lukt gewoon niet.” Toch is hij zelf niet van plan om de grens over te steken voor een hapje of een drankje. “Ik ben voorzichtig.”

Gwendolyn Rutten wenste niet te reageren.

