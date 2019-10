Ook Dutroux probeert weer vervroegd vrij te komen: “Langer dan 15 jaar vastzitten heeft geen zin” Redactie

01 oktober 2019

14u18

Bron: RTL 2 Zeven jaar na de ex van Dutroux, Michelle Martin, bekwam ook zijn drugsverslaafde handlanger, Michel Lelièvre, gisteren zijn vervroegde vrijlating onder voorwaarden. Maar wat met Marc Dutroux zelf? Op 17 oktober zal de strafuitvoeringsrechtbank in Brussel zich buigen over een nieuwe aanvraag. Zijn advocaat hoopt dat de tot levenslang veroordeelde pedofiel - 62 intussen - ooit vrij kan komen. “Het heeft geen zin om iemand langer dan 15 jaar op te sluiten”, zei hij aan RTL.

Bruno Dayez is sinds 2,5 jaar de raadsman van Marc Dutroux, de beruchtste crimineel van ons land. Dayez heeft altijd beweerd dat hij hoopt Dutroux vervroegd vrij te krijgen. Dutroux, uit Marcinelle, werd in 2004 tot levenslang en 10 jaar terbeschikkingstelling van de regering veroordeeld voor de ontvoering van Laetitia Delhez en Sabine Dardenne, en voor de moord op An Marchal, Eefje Lambrecks, Julie Lejeune en Mélissa Russo.

In een interview met RTL zei Dayez dat de zaak van zijn cliënt niet kan worden vergeleken met die van Michel Lelièvre, maar dat het ook voor Dutroux geen zin heeft om hem langer dan vijftien jaar op te sluiten. “Na vijftien jaar wordt het veel moeilijker om gedetineerden te re-integreren in de maatschappij, dat blijkt uit alle wetenschappelijke onderzoeken”, aldus Dayez op RTL-radio.

Sinds 30 april 2013 komt Dutroux in principe in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Een panel van deskundigen moet nu een oordeel vellen over hoe gevaarlijk Dutroux nog is voor de maatschappij en zal “een gedetailleerd psychiatrisch profiel opstellen zodat de rechtbank een beslissing kan nemen met volledige kennis van de feiten”. Dayez voegde eraan toe dat vervroegde vrijlating “een recht is”. “Als advocaat ben ik verantwoordelijk voor het doen gelden van de rechten van de mensen die mij consulteren, ongeacht de misdaden die ze hebben begaan”. Dayez herhaalde nog eens dat hij een hevige tegenstander is van levenslange celstraffen, die volgens hem te zwaar wegen op de maatschappij en op de gedetineerde. Hij ziet geen verschil met de doodstraf voor het individu.

De kans dat de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank zal ingaan op de aanvraag om Dutroux vervroegd vrij te laten, is volgens experten uiterst klein.