Ook dringende medische ingrepen worden uitgesteld door coronacrisis

20 april 2020

08u02

Bron: Belga 4 Door de corona-epidemie worden ook dringende medische ingrepen uitgesteld. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van Sciensano.



Een groot deel van de deelnemers aan de enquête verklaarde dat ze de afgelopen vier weken een doktersafspraak hebben geannuleerd. Het aantal afzeggingen varieert van 25 procent tot 90 procent, afhankelijk van het soort ingreep. Maar alarmerend is het feit dat ook 65 procent van de personen die een medisch-technische ingreep moesten ondergaan - zoals bijvoorbeeld nierdialyse of radiotherapie - die hebben moeten annuleren. Sciensano ondervroeg 44.000 Belgen, 64 procent van hen bevond zich in Vlaanderen.

Uit onderzoek van het UZA bleek ook al dat mensen hun doktersbezoek wel degelijk uitstellen, uit angst om besmet te raken met het nieuwe coronavirus of omdat ze menen dat artsen nu overwerkt zijn. Hierdoor ontstaat het risico dat sommigen te lang wachten en te laat zijn met een behandeling.

Strijd tegen kanker

In Het Laatste Nieuws trekt het platform All.Can Belgium dan weer aan de alarmbel over de strijd tegen kanker. De vrees bestaat dat de strijd tegen het nieuwe coronavirus voor 'collateral damage' in andere gezondheidsdomeinen zorgt. Elk jaar worden zo'n 68.000 nieuwe gevallen van kanker ontdekt, maar sinds het begin van de lockdown ligt de screening bij asymptomatische gevallen volledig stil.

Deze situatie kan geen maanden duren, want dan dreigen heel wat kankerdiagnoses te laat te komen, waarschuwt All.Can. "Elke dag die verloren gaat, is een dag minder in termen van overlevingskansen en levenskwaliteit. Hoe meer tijd er verloren gaat, hoe groter het risico op collateral damage", waarschuwt professor Ahmad Awada als voorzitter van het platform.

Om te vermijden dat kankerpatiënten hun behandeling uitstellen, vraagt All.Can aan de exitgroep onder leiding van Erika Vlieghe om hen prioritair te testen op het virus en op eventuele antistoffen.

