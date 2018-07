Ook dit staat in zomerakkoord: nieuw agentschap Jeugd en Gezin, STOP-principe blijft en social media tellen mee bij communicatie rond leerplicht sam

De Vlaamse regering heeft tijdens haar marathonzitting de voorbije nacht het licht op groen gezet voor de oprichting van het Vlaams agentschap voor Jeugd en Gezin. Ouders mogen via sociale media worden herinnerd aan de leerplicht en het STOP-principe blijft behouden in het mobiliteitsbeleid.

De oprichting van het Vlaams agentschap voor Jeugd en Gezin past in de geplande fusie tussen Kind & Gezin en het agentschap Jongerenwelzijn. Het voorstel komt van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), die rond kinderen en jongeren een efficiënter en meer geïntegreerd beleid wil kunnen voeren. Dat gaat dan van de nieuwe kinderbijslag (of Groeipakket) tot de kinderopvang, de pleegzorg en de jeugdhulp.

De fusie hoeft niet hoeft te betekenen dat het merk Kind & Gezin zal verdwijnen. "In het transitietraject wordt dit verder uitgeklaard. Anderzijds, bij het creëren van iets nieuws moet men durven afstappen van de gekende comfortzones. Het is met die geest dat we deze discussie verder zullen aangaan." Het besluit gaat nog voor advies naar verschillende adviesraden en nadien naar de Raad van State.

Leerplicht en sociale media

De onderwijsadministratie mag ouders voortaan ook via sociale media herinneren aan de leerplicht. Tot nog toe moest het Agentschap voor Onderwijsadministratie (AGODI) dat verplicht doen via de geschreven pers of de audiovisuele media en dat uiterlijk 15 dagen voor de start van elk schooljaar. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) schrapt nu de verplichting.

Het STOP-principe

Het STOP-principe blijft toch overeind in het toekomstige mobiliteitsbeleid. Het principe legt de prioriteiten vast, waarbij STOP staat voor eerst Stappers (voetgangers), dan Trappers (fietsers), dan Openbaar vervoer en pas daarna Personenwagens.

Toen onlangs bleek dat het STOP-principe niet meer vermeld stond in de plannen van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kwam er kritiek, zowel van regeringspartner CD&V als van verschillende mobiliteitsorganisaties. En dus blijft het nu behouden.