Ook deze nacht voeren gele hesjes actie aan Total Feluy: E19 afgesloten, 350 agenten bewaken site mvdb kv ib

23 november 2018

02u40

Bron: Belga 14 310 agenten van de federale politie en 40 manschappen van de lokale politie bewaken deze nacht de petrochemische site van Feluy in Henegouwen. Ook gisterenavond zijn actievoerders van de gele hesjes naar het hermetisch afgesloten brandstofdepot van Total afgezakt om te demonstreren tegen de hoge brandstofprijzen.

De veiligheidszone die ingesteld is rond de vestiging van oliebedrijf Total in het Henegouwse Feluy, waar het de voorbije dagen tot geweld kwam bij protest van de beweging van de ‘gilets jaunes’ tegen de brandstofprijzen, “werpt zijn vruchten af”. Dat zegt provinciegouverneur Tommy Leclercq.

“Vierentwintig uur geleden was de situatie bijna apocalyptisch. Nu zijn de resultaten aanzienlijk anders. De personen die hier waren voor gratuit geweld, en geen echte eisen hadden, denken nu twee keer na. We kunnen gratuit geweld en crimineel gedrag niet meer aanvaarden”, zegt Leclercq.

Er zijn maar liefst 350 politieagenten ter plaatse deze nacht, 310 van de federale politie en 40 van de lokale. Ze krijgen versterking van Defensie. Er zijn ook helikopters, politie te paard, het waterkanon en pantservoertuigen. “De maatregelen werpen momenteel hun vruchten af en we proberen de resultaten te behouden. Het is een werk van lange adem, dat de komende uren en dagen doorgaat”, aldus Leclercq.

Het benzinedepot in Feluy is een van de grootste van Europa. De autosnelweg E19 is nog steeds afgesloten voor het verkeer tussen Arquennes en Familleureux. Wie geen geldige reden heeft om in de buurt te zijn, wordt teruggestuurd.

Sociale media

De verhoogde waakzaamheid blijft voorlopig van kracht en de ordediensten volgen ook op de sociale media de situatie op de voet. Enkele profielen, pseudoniemen en pagina's worden extra in de gaten gehouden. De procureur-generaal van Bergen, Ignacio de la Serna, gaf op een persconferentie gisterenavond te kennen dat justitie streng zal optreden tegen relschoppers die geïdentificeerd kunnen worden.