Ook deze indiaan neemt het op tegen Bart De Wever Video: Benoit De Freine

15 september 2018

10u52 3

Bart De Wever wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen niet alleen uitgedaagd door de traditionele partijen, maar ook door de lijst... 'BDW' van schijnburgemeester BDW (Geert Beullens). Die kwam, net als de echte burgemeester, vanochtend zijn lijst indienen bij de voorzitter van het hoofdbureau. Buellens werd daarbij bijgestaan door Trijn Janssens (ook bekend als zangeres Lady Angelina), die zich voor de gelegenheid in een indiaan had verkleed. "Dat is ook niet toevallig", liet De Wever zich ontvallen toen ze zich naast hem kwam zetten. Afwachten hoe dat afloopt op 14 oktober.