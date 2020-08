Ook cultuursector werkt vanaf 1 september met kleurcodes LH

31 augustus 2020

15u10

Bron: Belga 0 De cultuursector werkt vanaf 1 september met kleurcodes. Ze geven per pandemiescenario een set van maatregelen die zekerheid en stabiliteit moeten geven aan de sector en de lokale besturen. Dat meldt het Overleg Kunstenorganisaties (oKo).

De invoering van de kleurcodes kwam er na overleg tussen de overheden, de cultuursector en de GEES, de expertengroep die de overheid bijstaat bij het nemen van coronamaatregelen. De kleurcodes zijn volgens het oKo een langetermijnoplossing.

De epidemiologische situatie bepaalt de kleur en de kleur bepaalt wat mogelijk en niet mogelijk is. De verschillende pandemiescenario's kregen volgens het oKo vorm in samenwerking met de virologen om te bepalen wanneer er van kleur veranderd moet worden.



Bij fase groen is alles mogelijk. Alle contacten kunnen plaatsvinden en handhygiëne blijft wel noodzakelijk. De cultuursector start morgen/dinsdag in fase geel. Door het verplicht dragen van mondmaskers kan de afstand bij een zittend publiek teruggebracht worden tot 1 meter (bij afwezigheid van vaste stoelen) of tot 1 stoel tussen elke persoon of bubbel (met vaste stoelen).

Bij fase oranje worden de maatregelen verscherpt om een lokale uitbraak van het virus te onderdrukken. Zo geldt er algemene mondmaskerplicht bij omkadering en publiek, is zang voor niet-professionelen een verboden activiteit en is nauw fysiek contact voor niet-professionele artiesten verboden. Bij fase rood worden alle publieke evenementen opgeschort.

De lokale of provinciale overheden bepalen op basis van de lokale pandemiesituatie een andere kleurcode.