Ook CD&V wil rituele besnijdenissen niet meer terugbetalen Astrid Roelandt

02 maart 2020

16u57 17 Ook CD&V steunt de piste om besnijdenissen van jongens, die niet medisch noodzakelijk zijn, niet langer te laten terugbetalen door het RIZIV. Open Vld-Kamerlid Goedele Liekens en N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel dienden daar onlangs een wetsvoorstel over in.

In 2018 werden in ons land 25.946 besnijdenissen terugbetaald, de meeste daarvan bij jongens onder de 5 jaar (58 procent). Bij jongens onder de vijftien jaar is sprake van bijna 20.000 (terugbetaalde) besnijdenissen per jaar.

Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek adviseert al jaren om niet-medisch noodzakelijke besnijdenissen niet langer terug te betalen. Ook N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel pleitte daar meermaals voor tijdens de vorige legislatuur. CD&V en bevoegd minister Maggie De Block (Open Vld) hielden toen de boot af, omdat ze vreesden dat besnijdenissen dan in de privésfeer uitgevoerd zouden worden, in plaats van door een arts.

Maar intussen zijn de geesten gerijpt. Net als Van Peel diende Open Vld-Kamerlid Goedele Liekens onlangs een wetsvoorstel in om een einde te maken aan de terugbetaling door het RIZIV. Ook CD&V steunt die piste nu. Voor alle duidelijkheid: het gaat om besnijdenissen bij jongens. Vrouwenbesnijdenis is volledig verboden in ons land.