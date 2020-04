Ook cafébazen AB InBev willen kwijtschelding huur: “Palm en Haacht doen het, waarom kan zo’n multinational dat dan niet?” SPK/MAC

20u00 10 Er heerst wrevel onder de horeca-uitbaters die hun café van bierbrouwer AB InBev huren. Anders dan concurrenten Alken-Maes en Haacht scheldt de brouwer van Jupiler en Stella haar cafébazen in deze moeilijke coronaperiode niet zomaar een maand handelshuur kwijt. “ Waarom kan ook een multinational als AB InBev deze gunstmaatregel niet toepassen op hun opbrengsteigendommen?”, aldus een cafébaas in een open brief.

“Uitstel van betaling van BTW, sociale lasten en bedrijfsvoorheffing neemt wat druk van de ketel, en de hinder- en overbruggingspremie maken het mogelijk nog openstaande facturen te betalen, maar ze lossen het huidige betalingsprobleem niet op”, klinkt het in de open brief die u onderaan integraal kan lezen.



De vraag van de huurders-cafébazen is dan ook een betere financiële tegemoetkoming van de biergigant voor hun handelshuur.

1 miljoen euro aan steunmaatregelen

AB InBev argumenteert echter dat de 1.543 cafés die ze verhuurt geen eigendom zijn van de brouwer, maar ze deze gewoon doorverhuurt - in ‘veel gevallen zelfs goedkoper dan dat we inhuren’. “Dit in tegenstelling tot andere brouwers en bierhandelaars, die hun panden in eigendom hebben en waarvoor de huur vaak een winstpost betekent”, zegt woordvoerder Karolien Cloots. “Wij huren de panden bij zo’n 700 verschillende eigenaars, waarvan een aantal zeer grote vastgoedondernemers. Met elk van hen zijn we in gesprek over meer steunmaatregelen. Enkele eigenaars hebben reeds huur kwijtgescholden, wat we natuurlijk meteen verrekenen met de betreffende cafébaas.”

AB InBev wijst voorts op een aantal andere steunmaatregelen, ter waarde van 1 miljoen euro, waaronder het gratis schoonmaken van de tapleidingen en het vervangen van oude voorraden door vers bier. “Klant per klant bekijken we ook welk betalingsuitstel van onze facturen mogelijk is.”

Lees hieronder de open brief

“Open brief aan de bestuurders van Anheuser-Busch InBev.

Geachte heer, mevrouw,

Café-uitbaters die een pand huren van brouwerij Palm of Haacht en verplicht moeten sluiten als gevolg van de coronacrisis, moeten een maand lang geen handelshuur betalen. Dit staat in schril contrast met de diverse cafés en handelszaken die in de portefeuille van uw bedrijf zitten. Waarom kan AB-InBev deze gunstmaatregel niet toepassen op hun opbrengsteigendommen?

Dankzij de recent genomen maatregelen door onze federale en gewestelijke regeringen, wordt het plots wegvallen van onze inkomsten voor een stuk opgevangen. Nu zijn deze maatregelen welgekomen maar ze lossen in feite het huidige betalingsprobleem niet op. Uitstel van betaling van BTW, sociale lasten en bedrijfsvoorheffing neemt wat druk van de ketel; de hinderpremie maakt het betalen van de nog openstaande facturen bij leveranciers en nutsvoorzieningen mogelijk nu er geen inkomsten meer zijn en een overbruggingspremie maakt het mogelijk om deels rond te komen op privé-vlak, nu wij ons geen loon kunnen uitbetalen.

Waarom kunnen er dan geen betere financiële tegemoetkomingen vanuit InBev (een groot beursgenoteerd bedrijf met een jaaromzet waar café-uitbaters klein bier tegen zijn) geboden worden richting de huurders?

Waarom kunnen er dan geen betere financiële tegemoetkomingen vanuit InBev (een groot beursgenoteerd bedrijf met een jaaromzet waar café-uitbaters klein bier tegen zijn) geboden worden richting de huurders? Café-uitbaters die al jaren, in huur en drankafname, bijdragen aan de uitbouw van het globaal imperium van dit bedrijf mogen de huur van april in ‘zeven gelijke delen terugbetalen’. Zeven gelijke delen gespreid tussen mei 2020 en november 2020. Zeven gelijke delen die mee op de hoop van al de uitgestelde/resterende betalingen gegooid worden.

Maar geen nood, dankzij de tips in de omzendbrief omtrent het onderhoud van de tapinstallatie en tapleidingen, en een gratis reiniging ervan, zal de kwaliteit van het bier in de nog resterende zaken bij de heropstart wel van hoge kwaliteit zijn. De financiële kater is voor later.

Een welgemeende groet van een op heden nog steeds gezonde cafébaas.”