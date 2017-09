Ook Brussel weert vuile auto's: "Regels overtreden? 350 euro boete" FT

12u25

Bron: Bruzz & De Standaard 0 Photo News Wie Brussel in wil met een te vervuilende auto, zal een dagpas moeten aanschaffen. Vanaf 1 januari volgend jaar worden ze ook in onze hoofdstad geweerd: de oude dieselwagens. Wie nog rondtuft met een voertuig van 25 jaar of ouder, moet een dagpas aanschaffen wanneer hij of zij het Brusselse gewest binnen wil (kostprijs: 35 euro). Wie de regels overtreedt, mag zich aan een boete verwachten (350 euro).

Na Antwerpen voert ook Brussel een lage-emissiezone in. Concreet: wie met een vervuilende dieselauto of bestelwagen rijdt, is niet meer welkom. Het Brusselse gewest controleert via intelligente camera's en scant nummerplaten. "Tegen het eind van dit jaar zullen al op 63 plekken 90 camera's hangen", zei Brussels staatssecretaris Bianca Debaerts (CD&V) gisteren op een persconferentie. Begin volgend jaar zullen ook camera's hangen op alle grote invalswegen, aan de tunnels en de Kleine Ring.

Wie met z'n vervuilende wagen toch de stad in wil, zal dat nog kunnen, maar moet een dagpas aanvragen. Daarvoor betaalt de eigenaar 35 euro. Opgelet: dergelijke pas kan slechts acht keer per jaar worden bekomen. Wie die regel overtreedt, krijgt een boete van 350 euro.



Al zullen bestuurders de eerste negen maanden geen boetes moeten betalen. Ze krijgen wel een waarschuwing in de bus. "Je moet mensen de kans geven zich aan te passen", zegt minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a). "Boetes uitdelen is niet ons doel, wel de luchtkwaliteit verbeteren."

Kritiek

Critici reageren sceptisch. "Het is een goede maatregel, al is het niet voldoende", zegt Tim Cassiers van Bral, een beweging die ijvert voor een duurzaam Brussel, aan De standaard. "Zeventig procent van de ongezonde lucht in de hoofdstad is afkomstig van het verkeer, veel meer dan in Vlaanderen. De lage-emissiezone haalt de meest vervuilende voertuigen weg, maar die worden dan gewoon vervangen. Voor driekwart van de auto's die geweerd worden, komt een andere in de plaats."

Wat er gebeurt met buitenlandse bestuurders en of de Privycommissie haar fiat geeft, is nog niet duidelijk.