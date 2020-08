Ook Brussel kleurt nu donkeroranje op Europese coronakaart AW

14 augustus 2020

15u33

Bron: Belga 4 Brussel kleurt sinds vandaag donkeroranje op de epidemiologische kaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). De regio rondde de kaap van de 60 nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners in twee weken.

Brussel gaat zo Vlaanderen achterna, dat al donkeroranje kleurt sinds 6 augustus. Zowel in Vlaanderen als in Brussel blijft het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners in twee weken nog wel onder de 120, zodat de regio's nog niet als rood ingekleurd staan. Wallonië is nog lichtoranje, met 20 à 60 besmettingen per 100.000 inwoners in twee weken.



In West-Europa is de situatie alleen vergelijkbaar in één regio in Nederland, één in Zweden en in een deel van Spanje. Groothertogdom Luxemburg behoort tot de rode landen. Het registreerde 122,5 besmettingen per 100.000 inwoners in twee weken. Onze zuiderbuur schrijft dat toe aan het hoge aantal tests. Bovendien test Luxemburg ook grensarbeiders uit Frankrijk, Duitsland en België.



In Spanje kleuren verschillende regio's rood, waaronder Catalonië. Dat is ook zo in verschillende regio's van Roemenië en Bulgarije.