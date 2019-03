Ook Belgische Jehova’s maken zich schuldig aan kindermisbruik: “Justitie moet zo snel mogelijk ingrijpen!” AW

27 maart 2019

22u26 4 Nadat kindermisbruik een groot probleem bleek te zijn binnen de wereldwijde gemeenschap van Jehova’s getuigen, besloot Pano – het duidingsprogramma van de VRT – om de Belgische fractie onder de loep te nemen. Daaruit bleek al snel dat ook België ettelijke slachtoffers telt die zwegen “om geen smaad op Gods naam te brengen”.

In dertien landen kwam het al aan de oppervlakte dat talrijke minderjarigen misbruikt werden binnen de gemeenschap van Jehova’s. “Een paradijs voor pedofielen”, zo klonk het over de getuigen van Jehova. Ook in België luidde het IACSSO, de onafhankelijke sektewaakhond, de alarmbel.



En maar goed, want ook bij de Belgische Jehova’s is kindermisbruik een groot probleem. “Mijn vriendin klaagde dat haar vader haar niet met rust liet en de hele tijd aan haar lichaam ‘prutste’”, aldus een voormalig lid van de Jehova’s. “Het begon met me op zijn schoot te zetten”, vertelt Albina, ex-lid van de getuigen van Jehova, over haar oom. “Hij lokte me mee naar plaatsen waar hij me aanraakte. Daarna heeft hij me verkracht.”

Mijn vriendin klaagde dat haar vader haar niet met rust liet en de hele tijd aan haar lichaam ‘prutste’ Voormalig lid van getuigen van Jehova

Albina vertelde daarover aan de zogenaamde ‘ouderlingen’. Dat zijn (altijd) mannen die de strafmaat bepalen binnen het eigen intern rechtssysteem. Maar Albina konden ze niet helpen. Want geen getuige is ook geen misdrijf, zo oordelen de getuigen van Jehova. De ergste straf voor kindermisbruik kan uitsluiting uit de gemeenschap zijn: “Mijn oom moest voor de ouderlingen verschijnen, maar het was mijn woord tegen het zijne.”

Blauwe enveloppe

Kindermisbruik wordt overigens aangeduid als een ‘netelige’ situatie. En zulke situaties moeten de ouderlingen eerst aan het Belgische hoofdkantoor van de Jehova’s melden. “Er werd ons letterlijk verteld dat we niet naar de politie mochten stappen”, aldus een voormalige ouderling anoniem.

Vervolgens kregen de ouderlingen een brief waarin het hoofdkantoor eiste dat de identiteit van de kindermisbruiker in een blauwe enveloppe naar het hoofdkantoor werd opgestuurd. Dat zo telkens opnieuw gebeuren. Volgens een voormalige ouderling is het Belgische hoofdkantoor perfect op de hoogte van alle misbruikers in België.

“Ik geloof dat u zich vergist. We beschermen slachtoffers ten allen tijden en verwijzen ze naar rechterlijke autoriteiten”, reageert Louis De Wit, woordvoerder van het Belgische hoofdkantoor, daarop.

Rol van justitie

Stefaan Van Hecke, parlementslid voor Groen, maakt deel uit van de werkgroep ‘Signalement betreffende de afhandeling van seksueel misbruik van minderjarigen binnen de groepering getuigen van Jehovah’. Van Hecke hoopt dat justitie snel in actie zal schieten: “Ik heb schrik dat het bewijsmateriaal anders zal verdwijnen”.