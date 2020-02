Ook Belgisch leger gebruikte toestellen van Crypto AG KV

19 februari 2020

19u06

Het Belgische ministerie van Defensie heeft tot het midden van de jaren '70 encryptietoestellen van het Zwitserse bedrijf Crypto AG gebruikt. Dat heeft minister van Defensie Philippe Goffin vandaag aangegeven. Crypto AG was ooit wereldleider in versleutelde communicatie, maar vormt dezer dagen onderwerp van een groot spionageschandaal.

Eerder deze maand raakte bekend dat de Amerikaanse (CIA) en Duitse (BND) inlichtingendiensten decennialang meer dan honderd vijandige en bevriende naties afluisterden via Crypto AG, een bedrijf dat ze stiekem controleerden.

Goffin bevestigde vandaag in de Kamercommissie Defensie dat Defensie in de jaren '50 een aantal encryptietoestellen had aangekocht. "Ze zijn gebruikt tot midden jaren '70 om de communicatie met operaties in het buitenland te versleutelen", zei de minister. Sindsdien kocht het leger enkel nog encryptietoestellen die goedgekeurd waren door de NAVO en de Europese Unie. Ze werden gemaakt in twee Europese landen. Het departement gebruikt ook "eigen nationale encryptieproducten die ontwikkeld werden met de industrie en Belgische universiteiten".



Volgens Goffin lijkt Defensie op basis van de beschikbare informatie niet op de hoogte te zijn geweest van problemen met de apparaten van Crypto AG.