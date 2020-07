Ook België rekent op beloftevolle Oxfordvaccin JTO

24 juli 2020

12u11 14 Wereldwijd worden grote coronavaccindeals gesloten met farmabedrijven. VTM Nieuws voelde gisteren zowel Vlaams minister-president Jan Jambon, als viroloog Marc Van Ranst aan de tand over de huidige positie van België binnen dit verhaal. Geen van beiden kon met zekerheid een sluitend antwoord bieden maar vandaag lijkt België toch mee te springen in de dans voor het Britse Oxfordvaccin. Dat meldt ‘De Tijd’.

De Verenigde Staten hebben woensdag voor 2 miljard dollar (1,7 miljard euro) 100 miljoen dosissen van het potentiële coronavaccin van het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer en de Duitse biotechspeler BioNTech gekocht. Echter, het vaccin in kwestie is nog niet op de markt. De twee bedrijven dienen vooreerst nog enkele proeven te doen op groepjes mensen om aan te tonen dat het vaccin zowel veilig, als doeltreffend is. Belangrijk hierbij is dat het vaccin immuniteit opwekt en weinig tot geen bijwerkingen heeft. In een laatste fase moet het proefvaccin bij tienduizenden mensen bewijzen dat het ook effectief beschermt tegen het coronavirus.

Laatste fase

Het Oxford/AstraZeneca-vaccin is een van de meest gegeerde vaccins in de mondiale vaccinrace. Het onderzoek is na de eerste, bemoedigende tests klaar voor de volgende fase: bij tienduizenden mensen kijken of het vaccin hen beschermt tegen Covid-19, de ziekte die het virus veroorzaakt. Wereldwijd zitten slechts vijf van een tweehonderdtal kandidaat-vaccins reeds in deze laatste fase.

Naast het Oxford/Astra Zeneca-vaccin gaat het om dat van Moderna, het Chinese Sinopharm (twee in aparte labs) en nog een Chinees vaccin van Sinovac, aldus ‘De Tijd’.

Contract

De Europese Commissie heeft 2,7 miljard euro klaarstaan in het speciale coronanoodfonds Emergency Support Instrument (ESI) om te investeren in de ontwikkeling en productie van vaccins. Ook Europa zet niet in op één middel. Dat is vanzelfsprekend omdat proefvaccins nog altijd kunnen mislukken en omdat het nu al duidelijk is dat één vaccin niet zal volstaan voor de wereldbevolking. België rekent als Europese lidstaat op het onderhandelingsteam van de Europese Commissie. Daar kwam in ons land nogal wat kritiek op.

De EU-lidstaten Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland, alsook ex-lidstaat Verenigd Koninkrijk hebben eerder buiten de EU om een aparte deal voor 400 miljoen dosissen gesloten met Oxford/Astra Zeneca.

Volgens ‘De Tijd’ is het de bedoeling dat de Europese Commissie het definitieve contract nu afsluit voor alle 27 EU-lidstaten. “We bekijken hoe we dat contract zo snel mogelijk definitief kunnen bezegelen”, laat de Europese Commissie in een officiële reactie weten. Daarmee spring België plots toch mee in de dans voor een van de meest beloftevolle vaccins.

Onderhandelingen

De EU praat onder meer nog met de Amerikaanse farmareus J&J - het moederbedrijf van het Belgische Janssen Pharmaceutica. Het gaat om ‘advance purchase agreements’, waarbij de Commissie een deel van de ontwikkelingskosten op zich neemt in ruil voor een voorkooprecht op een vooraf bepaald aantal dosissen. Dat is een klassieke handelswijze, als het om vaccindeals gaat.

Zowel J&J, als AstraZeneca lieten al weten geen winst te willen maken op een eventueel succesvol vaccin, Moderna en Pfizer zijn dat daarentegen wel van plan.