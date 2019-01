Ook Bart Tommelein krijgt (onschadelijke) poederbrief, vier medewerkers bpost tijd in quarantaine gehouden LH

07 januari 2019

13u42

Bron: Belga 0 Na CD&V-voorzitter Wouter Beke en N-VA'er Theo Francken heeft nu ook kersvers burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) een poederbrief toegestuurd gekregen. De brief is niet tot bij hem geraakt, maar werd opgemerkt in het postsorteercentrum van bpost waar een viertal werknemers een tijdlang in quarantaine moesten. Tommelein heeft intussen bevestigd dat het om een brief met bloem ging. “Bedreigingen en intimidatie horen niet thuis in onze samenleving. Hopelijk pakken we die flauwe grappenmaker”, tweette hij na het incident.

Het sorteercentrum van bpost werd vandaag opgeschrikt door een verdachte brief met poeder in. Die was gericht aan Bart Tommelein, burgemeester van Oostende. Een viertal werknemers zat een tijdlang in quarantaine. Ontmijningsdienst DOVO en het parket gingen ter plaatse.

"Maar het bleek om een flauwe grap te gaan", aldus Tommelein. "De substantie was bloem. Ik ben snel ingelicht geweest door de veiligheidsofficier en de zonechef van de politie.”

Deze bedreigingen treffen niet alleen mij, maar ook veel onschuldige mensen Bart Tommelein

Tommelein vindt dit totaal onaanvaardbaar. "Deze bedreigingen treffen niet alleen mij, maar ook veel onschuldige mensen. De brief was geadresseerd op het stadhuis. Dus ook hier zou die brief nog door heel wat handen zijn gegaan. Deze houding kan absoluut niet", aldus een boze burgemeester. Tommelein merkt op dat hij na Wouter Beke en Theo Francken het derde doelwit was in korte tijd. "Het onderzoek zal moeten nagaan of hier een systeem in zit", besluit Tommelein.

Mijn medeleven voor de personeelsleden van @bpost_nl in @StadaanZee die in quarantaine moesten na behandeling van een poederbrief die een flauwe grappenmaker opstuurde. Onaanvaardbaar en ik hoop dat men die dader oppakt en streng straft

