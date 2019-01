Ook autopsieverslagen slachtoffers Joods Museum op harde schijf die werd gestolen uit Brusselse parketgebouw Nathalie De Bisschop KVE

11 januari 2019

17u43

Bron: VTM Nieuws 9 Niet alleen de autopsieverslagen van de slachtoffers van de aanslag van 22 maart in Maalbeek stonden op de harde schijf die afgelopen week werd gestolen, ook die van de aanslag op het Joods Museum. Dat laat het parket weten. De dossiers van de aanslag in de luchthaven van Zaventem stonden niét op de harde schijf.

Op de harde schijf staan onder meer 15 van de 16 autopsieverslagen van de slachtoffers die omkwamen in het metrostation Maalbeek.

Het federaal parket benadrukt dat het enkel gaat om de “uitgeschreven autopsieverslagen en dat de harde schijf geen foto’s of ander beeldmateriaal bevat. Enkel de identiteiten van de overleden slachtoffers worden vermeld op de schijf, niet die van familieleden of andere naasten. Gewonde slachtoffers en hun naasten zijn niet betrokken”. Hetzelfde geldt voor de vier slachtoffers van de terroristische aanslag op het Joods Museum. Hun raadsheren werden rechtstreeks op de hoogte gebracht.



Volgens de actuele analyse van het federaal parket heeft de diefstal van deze harde schijf “geen enkele invloed op de nog lopende onderzoeken of andere procedures”. De autopsieverslagen in kwestie werden allen al toegevoegd aan de betrokken dossiers.

Op de gestolen harde schijf stonden de dossiers van de wetsdokter over:

• de terroristische aanslag op het Joods Museum van 24 mei 2014;

• de schietpartij in de Driesstraat van 15 maart 2016;

• de terroristische aanslag in het metrostation Maalbeek op 22 maart 2016;

• de terroristische aanslag op twee politieagentes in Charleroi op 6 augustus 2016;

• de agressie op twee politieagenten in Schaarbeek op 5 oktober 2018.

Parket betreurt “bijkomend verdriet”

In de dossiers die haar aanbelangen, heeft het federaal parket zo snel mogelijk persoonlijk de door de diefstal betrokken slachtoffers ingelicht. Het parket “betreurt de moeilijkheden en het bijkomend verdriet die deze feiten veroorzaken voor de slachtoffers”.

De onderzoeksrechter die door de procureur des Konings van Brussel gelast werd met de feiten, stelt alles in het werk om de harde schijf terug te vinden.

Bekijk ook: