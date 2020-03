Ook auteurs en uitgeverijen slachtoffer van coronacrisis JG

25 maart 2020

17u29

Bron: Belga 0 Standaard Uitgeverij heeft sinds het uitbreken van de coronacrisis in ons land al een twintigtal boekvoorstellingen moeten uitstellen naar een latere datum. Dat bevestigt Jeroen Overstijns, CEO van Standaard Uitgeverij.



"Zowel individuele boekhandels als ketens zijn gesloten", steekt Jeroen Overstijns van wal, "maar anderzijds zijn supermarkten en krantenwinkels wel open. Ook al is het assortiment in een supermarkt doorgaans vooral beperkt tot culinaire boeken en strips."



Maar allicht worden er meer e-books gedownload dezer dagen? "Dat niet zozeer, maar wat we wel zien, is dat er heel wat meer gedrukte boeken online worden besteld en via de post aan huis worden bezorgd. Dat gaat over enkele tientallen procenten. Veel dus, maar zeker niet genoeg om de sluiting van de fysieke winkels te compenseren."

Nu de boekhandels gesloten zijn, is het ook geen goed moment om nieuwe boeken te lanceren, vermoeden we. "Neen, we hebben al twintig voorstellingen van nieuwe boeken moeten uitstellen tot later. Tot wanneer? Tja, tot de lockdown ophoudt alvast. We schrappen nu alles tot eind april en hopen dat we dan weer open gaan, maar de lockdown kan evengoed na april verlengd worden natuurlijk", zegt Overstijns. "Anderzijds valt het schrapppen van boekvoorstellingen in deze tijd van het jaar nog mee. Stel dat dit in september, oktober of november gebeurt, dan is het een apocalyps, want dat is het hoogseizoen van de boekuitgaven.”

Albert II, een biografie

Een van de boekpresentaties die dezer dagen is gesneuveld, is de voorstelling van het boek "Albert II, een biografie" van Thierry Debels. "Misschien kan de voorstelling wel doorgaan begin juni, dan valt de presentatie samen met de verjaardag van Albert II (op 6 juni, red.). Een boek als verjaardagscadeau voor de voormalige koning. Zou dat niet leuk zijn?"

Bij Pelckmans uitgevers zien ze vooral het digitale platform van de educatieve uitgaven pieken, vanwege het voluit inzetten op online learning of afstandsonderwijs dezer dagen. Ook bij deze uitgever wordt titel per titel gekeken wanneer een nieuw boek kan voorgesteld worden.

"We hadden bijvoorbeeld een boek in de pijplijn over de Olympische Spelen, maar omdat die zijn uitgesteld, wordt natuurlijk ook de uitgave van het boek verdaagd", zegt Kristel Goffin van Pelckmans uitgevers. De uitgeverij heeft sinds dinsdag een gloednieuw platform in het leven geroepen op https://samenthuis.pelckmansuitgevers.be/. Daarop plaatst de uitgever content van eigen uitgaven en eigen auteurs. Het is bedoeld als ondersteuning van de actie #blijfinuwkot.

"We doen er alles aan om onze content bij de mensen te krijgen", aldus Kristel Goffin. "Met ons #samenthuis-platform hopen we mensen te kunnen helpen bij het aangenaam en nuttig doorbrengen van de lockdownperiode. We hebben op de pagina trouwens ook een link geplaatst naar de boekhandels, want die moeten we in deze moeilijke tijden ook zeker blijven steunen.”