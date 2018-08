Ook Antwerpen en Gent krijgen S-treinen Redactie

28 augustus 2018

08u10

Bron: belga 0 Een reeks treinen rond de steden Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi zal vanaf maandag rondrijden met een S-benaming. Spoorwegmaatschappij NMBS wil er het voorstedelijk treinaanbod rond de steden mee in de verf zetten. Dat schrijft L'Avenir en het bericht wordt door de NMBS bevestigd.

Rond Brussel bestaat er al sinds 2015 een S-aanbod. De NMBS bestudeerde al langer de mogelijkheid om ook rond de vier andere steden een voorstedelijk aanbod te ontwikkelen.

"Een gewestelijk expressnet in de agglomeraties van Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi (AnGeLiC), in een perimeter van 20 tot 30 km rond deze metropolen", zo omschrijft de NMBS het project op zijn website. "Net als in Brussel is het de bedoeling om verplaatsingen per trein aan te moedigen om naar de stad te rijden, zich er te verplaatsen en terug te keren."

Concreet zullen er vanaf maandag S-treinen rijden op vier lijnen rond Antwerpen en drie rond Gent. In Luik en Charleroi gaat het telkens om vier lijnen, aldus L'Avenir. Het gaat louter om een andere naam voor bestaande verbindingen. Er worden geen nieuwe lijnen gecreëerd en de rijschema's veranderen niet, preciseert de NMBS.