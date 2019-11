Ook andere toekomstige asielcentra worden extra bewaakt na brandstichting Bilzen ttr

12 november 2019

11u49 0 Na de brandstichting in een toekomstig asielcentrum in Bilzen zondagavond worden ook in Gent en Dormaal - een deelgemeente van Zoutleeuw - extra maatregelen genomen. De lokale politie houdt momenteel een oogje in het zeil in de buurt van de toekomstige asielcentra om brandstichting of vandalisme te vermijden.

Het gebouw in Bilzen, dat zondagavond opzettelijk in brand werd gestoken, was vroeger een woonzorgcentrum maar stond al sinds begin oktober leeg. Minister van Migratie Maggie De Block (Open Vld) besliste eerder nog om er vanaf midden december een tijdelijk asielcentrum van te maken, wegens een tekort aan bedden. Er volgde heel wat kritiek op deze beslissing. De voorbije weken waren er al twee protestacties tegen de mogelijke komst van 140 asielzoekers. In Bilzen komen er extra veiligheidscamera’s en politiepatrouilles, kondigde burgemeester Johan Sauwens aan. Zeker na alle vijandelijke reacties op sociale media. “Petje af, eindelijk iemand die het heft in eigen handen neemt”, klonk het onder meer.

Net zoals in Bilzen is er in Dormaal, een deelgemeente van Zoutleeuw, protest tegen de komst van een toekomstig asielcentrum. Verschillende actiegroepen werden opgericht, zwarte vlaggen en spandoeken werden verspreid en er was de doortocht van politici als Theo Francken (N-VA) en Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) die hun ongezouten mening kwamen geven over het asielbeleid in ons land. Aan het geplande asielcentrum in Dormaal, dat normaal volgende week opent, wordt al geruime tijd een privébewakingsfirma ingezet. En dat 24 op 24 uur. “Ook de sociale media houden we nauwlettend in de gaten”, laat burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V) weten.

In Gent wordt eveneens het zekere voor het onzekere genomen. Op vraag van Fedasil houdt de lokale politie van Gent en de scheepvaartpolitie het opvangponton Reno aan de Rigakaai extra in de gaten. De Reno is nog niet bewoond, pas begin december wordt de boot in gebruik genomen. De mensen van Fedasil stomen de boot momenteel klaar voor maximum 250 bewoners.

