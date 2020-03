Ook alle containerparken dicht, wegens “abnormale stijging van aantal bezoekers” ADN

17 maart 2020

12u00

Bron: Belga 638 Wegens een abnormale stijging van het aantal bezoekers, heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) beslist om alle recyclageparken vanaf dinsdagmiddag te sluiten. “Nog te veel mensen trekken tegen de richtlijnen in naar het recyclagepark voor niet-noodzakelijke bezoeken”, zegt Demir. “Ze brengen daarmee niet alleen zichzelf en het personeel, maar de hele bevolking in gevaar.”

Door de coronacrisis vragen de Vlaamse recyclageparken al enkele dagen om niet-noodzakelijke bezoeken uit te stellen, om het risico op besmetting zo veel mogelijk te beperken. Maar die oproep kreeg volgens Demir weinig gehoor. Veel parken spreken van een toename van het aantal bezoekers met 50 procent. Daarom heeft de minister beslist om onmiddellijk in te grijpen.

We wachten niet tot morgen. Ik roep de bevolking op om niet meer te vertrekken richting het recyclagepark. Deze namiddag zijn ze dicht Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA)

Noodzakelijk

“Het is voor velen blijkbaar zeer moeilijk om de richtlijnen op te volgen”, stelt Demir.



“Blijf thuis tenzij het niet anders kan. Dat geldt dus ook voor bezoeken aan het containerpark. Als we de verdere verspreiding van het coronavirus zo sterk mogelijk willen afremmen, is de algemene sluiting van de Vlaamse recyclageparken noodzakelijk. We wachten dan ook niet tot morgen. Ik roep de bevolking op om niet meer te vertrekken richting het recyclagepark. Deze namiddag zijn ze dicht.”



De minister wijst erop dat door de maatregel ook de inzameling van asbest stopgezet wordt, waardoor beschermingsmateriaal als mondmaskers ter beschikking kunnen komen.

Huis-aan-huisinzameling

Het personeel van de recyclageparken kan en zal ingezet worden om de huis-aan-huisinzameling te verzekeren. Indien de afvalophalers de komende weken alsnog personeelsproblemen ondervinden als gevolg van te veel afwezigen wegens ziekte, zal de prioriteit bij de huis-aan-huisophaling liggen op de inzameling van restafval en gft-afval, “in het belang van de volksgezondheid”.

