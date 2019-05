Ook Albert en Paola zijn gaan stemmen mvdb

26 mei 2019

19u37

Bron: Belga 0 Ook koning Albert II en koningin Mathilde hebben vandaag hun stem uitgebracht. In thuisbasis Laken (Brussel) stemden zij voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Brusselse parlement en de Europese verkiezingen.

De vorst is sinds 21 juli 2013 niet meer in functie, waardoor hij net als koningin Paola niet langer is vrijgesteld van stemplicht. Van zijn zoon koning Filip, het huidge staatshoofd, wordt geacht dat hij boven de partijen staat. Hij en koningin Mathilde moeten daarom geen bolletje kleuren.



Het was de eerste keer dat de voormalige vorst in het openbaar verscheen sinds het Brusselse hof van Beroep hem tien dagen geleden verplichtte om een DNA-staal af te staan, op straffe van een dwangsom in de zaak van Delphine Boël. Zij wil via het gerecht aantonen dat ze een biologische dochter is van Albert II.