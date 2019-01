Ook al geschrokken door sneeuwvlaag van vrachtwagendak? Sneeuwvrij maken opleggers is geen verplichting Sven Ponsaerts

23 januari 2019

Ongelooflijk schrikken is het, wanneer een vrachtwagen die snelheid maakt plots een vlaag sneeuw, of erger nog een brok ijs, vanop zijn dak verliest. Er zijn gevallen bekend waarbij automobilisten hele ijsblokken, afkomstig van rijdende trucks, doorheen de voorruit kregen. Het sneeuw- en ijsvrij maken van voertuigdaken is echter geen verplichting. “Volgens de wegcode is het enkel verplicht de voor- en zijruiten steeds volledig vrij te houden, dus ook van sneeuw en ijs - dit natuurlijk om de bestuurder een goed zicht te garanderen”, klinkt het bij de wegpolitie. De transportsector is zich bewust van het mogelijke gevaar van opwaaiende sneeuw en ijs voor andere weggebruikers. Het is volgens de transporteurs in de praktijk echter niet mogelijk de (dekzeilen)daken van opleggers voor vertrek manueel sneeuw- en ijsvrij te maken. “Anderzijds krijgen ook onze chauffeurs regelmatig sneeuwvlagen afkomstig van inhalende personenwagens tegen de voorruit.” (SPK)