Ook ACV VRT spreekt zich uit tegen Peter Claes: "Vertrouwen verloren door zijn eigengereid optreden"

27 december 2019

14u56

Ook ACV heeft zich uitgesproken tegen Peter Claes, de nummer twee van de VRT. "ACV VRT heeft geen vertrouwen meer in een directeur Media & Productie die eigengereid optreedt en die bereid is om de VRT-medewerkers offers op te leggen die de VRT verzwakken en die in de kaart spelen van diegenen die de VRT niet genegen zijn", luidt het in de nieuwsbrief van de christelijke vakbond aan de leden.

Eind vorige week lekte uit dat Paul Lembrechts - de topman van de openbare omroep - het ontslag van de directeur media & productie Peter Claes aan de raad van bestuur had gevraagd. De raad van bestuur stemde daar niet mee in.

De vier resterende directieleden kozen in een brief, die maandagavond uitlekte, aan diezelfde raad van bestuur, partij voor Lembrechts. Het gaat om Liesbeth Vrieleman (directeur informatie), Lieven Vermaele (directeur financiën en operaties), Stijn Lehaen (directeur technologie en innovatie) en hr-chef Hans Cockx.

Standpunt

Begin deze week wilde het ACV zich niet uitspreken tegen een bepaalde persoon in het directiecollege. "Dat nu ook de rest van de directie zich in de brief uitsprak tegen Claes, heeft ons doen beslissen om een duidelijk standpunt in te nemen", zegt Carlos Van Hoeymissen van ACV VRT. "Wegens zijn eigengereid optreden hebben we het vertrouwen in Claes verloren."

De christelijke vakbond verwijst naar een incident in het directiecollege in de zomer van 2018. Toen zou Claes de programmatie van Eén versterkt hebben met extra geld terwijl heel de VRT moet besparen en er weinig budgettaire ruimte is. "Tijdens het sociaal overleg was het duidelijk geworden dat bezuinigingen noodzakelijk zijn bij alle afdelingen. Als Claes de programmatie van Eén wil versterken en meer budget nodig heeft, moet hij dat bespreken met de CFO. Maar die budgettaire besprekingen zou hij dus niet gevoerd hebben. Als er moet bespaard worden, en iemand houdt zich daar niet aan, dan wordt besparen voor het hele bedrijf wel moeilijk", aldus Van Hoeymissen.

Het ACV verwijst ook naar de optocht van een grote groep VRT-medewerkers op 5 december. "Bij de voorbereiding van die optocht en het event konden de VRT-vakorganisaties en de collega's van #iedereenVRT rekenen op morele steun van vrijwel het voltallige directiecollege. Met ontstentenis moesten we vaststellen dat de directeur media & productie niet op dezelfde lijn zat van zijn collega directieleden. Dit was blijkbaar het topje van de ijsberg in een reeds bestaand conflict binnen het directiecollege", luidt het nog.

ACOD en VSOA

Eerder liet de socialistische vakbond ACOD in De Tijd al weten zich achter Lembrechts te scharen en geen vertrouwen te hebben in Claes.

Lut Gouwy van VSOA bevestigt vrijdagmiddag dat de vakbonden al gemerkt hadden dat er onenigheid heerste binnen het directiecollege van de openbare omroep. Gouwy, die momenteel op vakantie is, wil zich echter nog niet uitspreken over welbepaalde personen. Ze vindt het wel jammer dat de directie nooit iets vermeld heeft over de spanningen, ondanks het feit dat de bonden regelmatig volgens haar "goed sociaal overleg" hebben met de directie.