Ook ACV verwerpt voorstellen Proximus-directie: woensdag protest aan hoofdkantoor LH

25 november 2019

16u47

Bron: Belga, De Standaard 0 Bij Proximus heeft na de socialistische vakbond ACOD ook de christelijke vakbond ACV, de grootste bij het telecombedrijf, de herstructureringsplannen van de directie verworpen. “Het was een duidelijke afwijzing”, zegt Ben Coremans van ACV Transcom. De vakbond roept het personeel op tot protest woensdag.

De achterban van de socialistische vakbond bij Proximus had vorige week al met een meerderheid van 93 procent de herstructureringsvoorstellen van de directie verworpen.



Woensdag vindt bij Proximus een paritair comité plaats. Een sociaal akkoord zal daar niet bereikt worden, want met de afwijzing van ACOD en ACV is de vereiste tweederdemeerderheid niet meer haalbaar. ACV hoopt nu met de raad van bestuur een oplossing te vinden. “Als het met de directie niet lukt, dan maar met de raad van bestuur”, zegt Coremans. ACV eist onder meer dat er geen naakte ontslagen vallen en wil geen versoepeling van de ontslagregels.

Bij VSOA stemde 65 procent voor het plan. “De mensen zijn bang voor het alternatief bij een neen”, zegt VSOA-secretaris Linda Herremans. Ze wijst erop dat het plan dat voorlag, beter was dan wat Proximus in januari aankondigde. Toen was nog sprake van 1.900 bedreigde banen, maar na maanden onderhandelen zouden het er een pak minder zijn. “We hebben een hele weg afgelegd, met minder naakte ontslagen en betere voorwaarden voor vrijwillig vertrek.” VSOA heeft maar twee zetels in het paritair comité met 18 leden en kan de directie niet aan een tweederdemeerderheid helpen.

Woelige dag

Het belooft woensdag een woelige dag te worden bij Proximus. De vakbonden roepen het personeel op om ‘s ochtends tijdens de bijeenkomst van een paritair comité naar de Proximus-torens aan het Brusselse Noordstation af te zakken om te protesteren tegen de herstructureringsplannen. Vrijdag waren er al voelbare acties bij Proximus. Vandaag bleef het volgens de directie beperkt tot een drietal gesloten shops en enkele verplaatste installaties.

Bovendien komt de raad van bestuur van Proximus die dag ook bijeen. Mogelijk komt er dan nieuws over wie de nieuwe CEO van het telecombedrijf wordt. Volgens De Tijd ligt het hoofd van de consumentenafdeling, de Fransman Guillaume Boutin, voorop in de race.