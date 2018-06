Ook aannemers moeten voortaan aansprakelijkheidsverzekering hebben kv

29 juni 2018

20u56

Bron: Belga 1 Vanaf 1 juli 2018 zijn ook aannemers en studiebureaus verplicht hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren voor werken aan woningen of appartementen, nieuwbouw of renovatie, waarbij het verplicht is om een beroep te doen op een architect.

Tot nu waren enkel de architecten verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, maar de uitbreiding van de verplichting maakt een einde aan deze discriminatie.

De verzekeringsplicht is van toepassing op de gesloten ruwbouw van woningen, die hoofdzakelijk bestemd zijn voor een gezin of alleenstaande. Kamers in gemeenschappelijke gebouwen worden uitgesloten. Die gemeenschappelijke gebouwen worden gedefinieerd als gebouwen waarvan tenminste één woonplaats of een sanitair lokaal wordt gebruikt door meerdere personen die onderling geen familiale band met elkaar hebben.

Ook slaat de verzekering enkel op schadegevallen die onder de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer vallen. Het gaat dus om problemen met de stabiliteit, de stevigheid en waterdichtheid van de woning.

De nieuwe verzekeringsplicht geldt voor bouwprojecten waarvan de stedenbouwkundige vergunning definitief goedgekeurd wordt vanaf 1 juli 2018. Bouwunie raadt bouwers en verbouwers aan om na te gaan of hun aannemer verzekerd is. Dat kan door naar zijn verzekeringsattest te vragen.