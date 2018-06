Ooggetuigen zien hoe wagen in kanaal Brussel belandt en duiken in het water, 60-jarige man overleden mvdb

Bron: Belga 73 Een auto is afgelopen nacht aan de Vilvoordsesteenweg in Brussel in het kanaal terechtgekomen. Getuigen die het ongeval zagen gebeuren, doken meteen het water in. De twee inzittenden konden uit het water gehaald worden. Een 60-jarige man overleefde het helaas niet.

Het ongeval gebeurde omstreeks 01.00 uur ter hoogte van de Albert I-brug. De wagen, een Renault Mégane, kwam uit de Albertstraat gereden en reed de Vilvoordsesteenweg op. Om een nog onduidelijke reden draaide het voertuig niet af, maar botste het op de balustrade en verdween in het kanaal. Enkele getuigen doken het voertuig achterna en konden een 50-jarige vrouw bevrijden.

De brandweer, die snel ter plaatse was gesneld, haalde ook de 60-jarige man uit het water. Er werd nog geprobeerd hem te reanimeren maar dat bleek tevergeefs, de zestiger overleed ter plekke. De 50-jarige vrouw is buiten levensgevaar. Eén van de getuigen die in het kanaal was gedoken, werd ook naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging maar heeft dat intussen al mogen verlaten.

De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het Brusselse parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de oorzaak van het ongeluk te onderzoeken.