Ooggetuige zag hoe meisje (3) van zesde verdieping viel: "Het is echt triest" Nathalie De Bisschop

02 april 2018

16u52

Bron: VTM NIEUWS 2 “Toen ik naar beneden keek, zag ik daarbeneden een kind liggen”, zegt buurtbewoner Idris Gumustekin, die zag hoe het driejarige meisje uit een appartementsgebouw viel in de buurt van het Brusselse Noordstation.

Gisteravond is een peuter van de zesde verdieping van een appartementsgebouw gevallen. Het kindje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is onderweg overleden aan haar verwondingen. Alles wijst in de richting van een tragisch ongeval.

Een van de buurtbewoners zag het gebeuren. “Haar vader was er ook en hield haar hoofd vast”, vertelt de man aan VTM NIEUWS. “Daarna zijn de ambulances gekomen. Het is echt triest.”