Onzuivere kerosine oorzaak van motorprobleem Airbus van Brussels Airlines TT

28 december 2018

17u50

De problemen met een van de motoren van de Airbus A330-200 van Brussels Airlines waarvan eerder deze maand twee motoren uitvielen tijdens een vlucht van Kinshasa naar Brussel, werden veroorzaakt door "gecontamineerde kerosine". Dat zegt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij. Hoe de onzuivere brandstof precies in het toestel terechtkwam, wordt nog onderzocht.

Op 11 december vielen door technische problemen twee motoren van de Airbus A330-200 uit tijdens een vlucht vanuit Kinshasa in Congo. Het vliegtuig was op 10 december 's avonds opgestegen op de internationale luchthaven van Ndjili. Tijdens de vlucht viel eerst de linkse motor uit en nadat die was heropgestart, liet de rechter motor het afweten toen het toestel Brussels Airport naderde. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen in Zaventem.

Tests wezen uit dat het probleem met de linkermotor computergerelateerd was, maar dat "een contaminatie van de kerosine" aan de basis lag van het uitvallen van de rechtermotor, zegt Maaike Andries van Brussels Airlines vrijdag. "Het onderzoek naar de bron van die contaminatie loopt nog."

De luchtvaartmaatschappij liet al controles uitvoeren in onder meer de luchthavens van Kinshasa, Douala (Kameroen) en Dakar (Senegal), maar nergens werd onzuivere kerosine aangetroffen. "Het gaat misschien om een eenmalige fout", aldus Andries, die benadrukt dat nu "veelvuldige extra controles" worden uitgevoerd.

De Airbus A330-200 voerde vandaag zijn eerste testvlucht uit sinds de motorproblemen. "Die is vlot verlopen. Het toestel is weer 100 procent operationeel", zegt Andries. Het vliegtuig wordt morgen alweer ingezet, waarschijnlijk voor de vlucht naar Douala en Yaoundé in Kameroen.