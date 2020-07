Exclusief voor abonnees

Onze reporter ziet hoe toeristen aan de kust terugkeren naar de basis: “Men vraagt om een overschotje mosselen in te pakken. Nooit meegemaakt”

Nadine Van Der Linden

20 juli 2020

06u00

Een topweekend aan de kust, in deze coronazomer, dat is terug naar de basis: veel volk, maar vooral om te genieten van zand en zee, minder om op drukke terrassen te hangen. “Een cocktail, dat kan je ook zelf maken”, hoorde onze reporter in de badplaatsen, waar veel gepicknickt werd in kleine groepjes. Om afstand te houden van de medemens, uiteraard, maar ook omdat de crisis ons financieel voorzichtig maakt. “Mensen vragen of we hun overschotje mosselen willen inpakken om mee te nemen”, klinkt het in de horeca. “Nooit meegemaakt.”