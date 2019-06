Onze reporter test: hoe snel en goedkoop zijn food delivery sites zoals Deliveroo?



27 juni 2019

08u06

VTM Nieuws

Eten bestellen op het internet, tegenwoordig doen we het allemaal. Maar bestel je nu beter via Uber Eats, Takeaway.com of Deliveroo? Welke site is het goedkoopst en welke is het snelst? VTM NIEUWS-reporter Stijn Defoirdt doet de test en komt tot verrassende conclusies. Hij bestelt hetzelfde gerecht bij hetzelfde restaurant op hetzelfde moment, maar er zijn toch wat verschillen in de prijs en de levertijd.