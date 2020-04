Onze reporter liep mee op de spoedafdeling van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt Jef Beckers

20 april 2020

Onze VTM NIEUWS-reporter, Birgit Herteleer, loopt een week mee op de spoedafdeling van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Vandaag volgde ze het hoofd van de spoedafdeling, Agnes Meersman.

In Hasselt is het druk op de spoedafdeling. Coronapatiënten mogen de afdeling niet zomaar binnen. Verdachte gevallen worden overgebracht naar containers en worden getest. Ondanks de drukte heeft de verpleging alles onder controle. Het is een geoliede machine en dat kan voor de patiënten soms overweldigend zijn.

Spoedarts Meersman benadrukt dat het personeel de speciale kledij ondertussen al gewoon is. “We werken al een aantal weken zo, we zijn goed op elkaar ingespeeld.” Patiënt Theo Hendriks testte positief op het coronavirus, maar ondanks alles blijft hij wel positief. “Dat was geen gewone verkoudheid. Maar als ze je kunnen helpen, dan mogen we al blij zijn.”

Op de spoedafdeling zijn ook mensen die niet besmet zijn met het coronavirus. Zij durven soms niet naar het ziekenhuis komen, omdat ze bang zijn dat ze uiteindelijk toch besmet worden. Meersman benadrukt dat die angst niet nodig is.