Onze reporter liep een dag mee op de afdeling intensieve zorgen in Hasselt

21 april 2020

Onze VTM NIEUWS-reporter, Birgit Herteleer, loopt een hele week mee in het Jessa ziekenhuis in Hasselt. Vandaag volgde ze intensiviste Ilse De Pauw.

De curves mogen dalen, toch krijgen er nog altijd meer dan 1.000 mensen intensieve zorg. Het zijn zij die daar werken die elke dag waarschuwen om nu niet te verslappen. Want sommige patiënten geraken er snel weer bovenop. Maar voor anderen is het lange lijdensweg, met een onzekere afloop.

Intensiviste Ilse De Pauw vertelt aan onze reporter Birgit dat ze nog altijd bijleren over het coronavirus. “Als we kijken naar onze beademingsstrategieën van heel in het begin, ten opzichte van nu, zes weken later. Dan is toch meer en meer duidelijk geworden dat de patiënten heel vatbaar zijn voor het vormen van tromboses, dat is iets wat we in het begin niet door hadden.”

Ondanks de lange lijdensweg die veel patiënten afleggen, zijn er ook hoopgevende verhalen. Zo mogen er nog altijd verschillende mensen de afdeling intensieve zorgen gezond verlaten.