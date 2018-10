Onze reporter in het spoor van Vande Lanotte en Tommelein: "Een forse klap. Het einde van een tijdperk. Maar we blijven wél de grootste"

Johan Vande Lanotte verliest bijna 10%, Bart Tommelein eist burgemeesterssjerp op

Sven Spoormakers en Leen Belpaeme

14 oktober 2018

22u25

"Ik heb gewonnen. Ik word burgemeester." Bart Tommelein was duidelijk euforisch. Maar wil de Oostendse politiek dat ook? Want Johan Vande Lanotte, tot dusver nog steeds de Keizer van Oostende, geeft zijn sjerp niet op. "We hebben een forse klap gekregen, maar wij blijven de grootste partij. Er moet gepraat worden, ja. Maar wij gaan niet in onze kaarten laten kijken."