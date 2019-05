Onze politiek analisten: “Dit is niet alleen de overwinning van het Vlaams Belang, maar ook het falen van de voorzitters” Redactie

26 mei 2019

15u08

Bron: VTM Nieuws 9 Een hele dag lang hebben onze Wetstraatjournaliste Isolde Van den Eynde en politiek analist Noël Slangen ons door de verkiezingen geloodst. In deze liveblog deelden ze hun bevindingen en analyses. “De overwinning van Vlaams Belang toont vooral hoe de andere partijen hebben gefaald. Ook al verdween migratie stilaan naar de achtergrond in debatten en de media, bij de kiezer is het het meest blijven hangen.”

Over het Vlaams Belang

Het zijn geen verkiezingen met ‘maar' één verliezer. Alle klassieke partijen hebben moeten inboeten - de een al meer dan de ander. Allemaal verloren ze kiezers aan het Vlaams Belang dat de andere partijen heeft leeggezogen. “Het centrum is volledig leeggebloed”, klonk het dan ook snel. “Vlaams Belang heeft een heel goeie campagne gereden en heeft echt geduwd waar het pijn deed. Partijvoorzitter Tom Van Grieken was dan ook de enige die het beste traject heeft gereden. Met de regeringscrash rond het Marrakechpact kreeg Vlaams Belang terug de wind in de zeilen: migratie werd weer op de agenda gezet. Alhoewel in de media en in de debatten het onderwerp stilaan naar de achtergrond verdween, bleef het bij een belangrijk deel van het publiek toch leven.”

“Van Grieken reed ook een andere koers: hij koos op sociaal-economisch vlak voor een duidelijk links programma. Zo pleitte Vlaams Belang voor de laagste pensioenleeftijd, de hoogste pensioenen en een verlaging van de btw op elektriciteit. Deze combinatie slaat duidelijk aan.”

Over het cordon sanitaire

Wat met het cordon? Het is misschien wel de belangrijkste vraag. “Maar is dat cordon wel het echte grote probleem?” klinkt het. “Deze afspraak tussen de andere partijen dateert al van 1989, maar ze werd nooit hernieuwd. Het grote probleem is dat op heden geen enkele partij bereid was met het Vlaams Belang samen te werken. Zelfs Bart De Wever niet, die nog het meest uitgesproken was tijdens de campagne. Als N-VA van koers wijzigt - wat mogelijk zou zijn - hebben beiden samen nog altijd geen meerderheid. En dus blijft de vraag: kan er een andere partij gevonden worden die bereid is mee te besturen? Die kans is minuscuul.”

“De Wever hamerde in zijn speech heel sterk op de Vlaamse belangen. Hij reikt de hand naar de Vlaams Belang-kiezer. Hij heeft het niet over koopkracht of een ander thema. Neen, hij is blij dat het Vlaams-nationalisme heeft gewonnen. Hij trekt echt die Vlaamse kaart.”

Over de andere partijvoorzitters

“Deze uitslag noopt de andere partijen - de verliezers - goed na te denken, want wie van hen zal nog partijvoorzitter blijven? De strategie van Wouter Beke (CD&V) is mislukt, want van een Hilde-effect is helemaal geen sprake. Zij kan het minister-presidentschap absoluut niet meer claimen en zal dat ook niet doen. Gwendolyn Rutten (Open Vld) is er dan weer niet in geslaagd om een project op de sporen te zetten dat voluit gebruik maakte van het menselijk potentieel dat in haar partij aanwezig is. John Crombez (sp.a) heeft zijn zoveelste verkiezing verloren. Ook van een groene golf is helemaal geen sprake. En Bart De Wever (N-VA) heeft een van zijn knapste prestaties - namelijk het omzetten van extreemrechtse stemmen in stemmen voor fatsoenlijk rechts - volledig verspeeld door uit een regering te stappen voor een niet-bindend migratiepact. Het is afwachten wie de volgende dagen overeind blijft.”