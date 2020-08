Exclusief voor abonnees ONZE OPINIE. Zijn we wel klaar om “samen te leven” met het virus? Dimitri Antonissen

20 augustus 2020

18u51 0

“We moeten leren leven met het virus.” Het was misschien wel het opvallendste zinnetje tijdens de persconferentie van premier Wilmès. “Geen enkele maatregel zal het virus volledig kunnen stoppen. Het zal nog een tijd blijven circuleren.” En nog: “We moeten een oplossing vinden voor de langere termijn. Iets dat u ook kunt volhouden.” Daarmee maakt de premier duidelijk dat ‘crush the curve’-theorie — een aanpak waarbij je het virus met heel harde maatregelen tot quasi nul herleidt — voor haar afgedaan heeft. Die filosofie is populair bij veel Vlaamse virologen — met Marc Van Ranst voorop — maar kwam de voorbije weken bij Franstalige wetenschappers steeds meer onder vuur te liggen. Zij pleiten voor zachtere maatregelen die je over een veel langere periode kan blijven volhouden. Vandaar dat de ‘bubbel van vijf’ in Wallonië ook veel feller ter discussie staat.

