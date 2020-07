Exclusief voor abonnees

ONZE OPINIE. Wraakroepend is het, de amateuristische manier waarop België en Europa het toerisme opnieuw toelaten

Dimitri Antonissen

06 juli 2020

19u30

“Marc Van Ranst heeft goed nieuws voor Belgen die het voelen kriebelen”, kopte deze krant op 23 mei. Aangevuld met een citaat van de viroloog, “Reizen is oké, als corona maar onder controle is op bestemming.” Ook in andere kranten verschenen vergelijkbare quotes: “Er is niks mis met op reis gaan, op voorwaarde dat het risico op besmetting daar niet groter is dan hier.” Na dit weekend - en de opflakkeringen van Corona in Spanje - was de teneur anders. “Toeristische reizen zijn nog niet aan de orde”, zei Van Ranst in het journaal.