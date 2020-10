Exclusief voor abonnees

Onze opinie. Wie realistisch is, beseft: de tweede golf is er, en hij is nog veel gevaarlijker dan de eerste

Brecht Decaestecker

08 oktober 2020

20u39

98

Op 15 maart begon de lockdown. Er lagen toen 266 Belgen in het ziekenhuis, en 54 daarvan op intensieve zorg. Vandaag liggen 1.050 mensen in het ziekenhuis, en 201 op intensieve zorg. Toen stierven 6 Belgen per dag, nu 11. Als het patroon van het voorjaar zich herhaalt, dan sterven over exact één maand elke dag 572 Belgen aan corona. Elke dag. Er staan donkere dagen voor de deur, schrijft hoofdredacteur Brecht Decaestecker. “Maar laat ons er samen toch een warme winter van maken.”