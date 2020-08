Exclusief voor abonnees ONZE OPINIE. Wie de formatie nog volgt, moet stilaan zo vermoeid zijn dat één betaalde feestdag het al lang niet meer compenseert Astrid Roelandt

04 augustus 2020

05u00 0

Zou Meyrem Almaci zich verslikt hebben in haar muntthee, toen ze na maanden nog eens telefoon kreeg van Bart De Wever of Paul Magnette? Of had ze al een vermoeden dat de groene hulplijn zou ingeroepen worden, nu het er bovenarms opzat tussen het duo en de liberalen? Wat De Wever en Magnette daarmee willen bereiken? Niet veel, lijkt het. Temporiseren, tot de relatie met de liberalen weer wat bekoeld is? Nog een extra hoofdstukje duurzaamheid aan hun nota breien? Of in tussentijd al eens horen of er tegen 2024 een staatshervorming inzit, met steun van de groenen? In ieder geval: als het theekransje bedoeld is om de liberalen bang te maken, dan is het een lachertje. Die weten evengoed dat De Wever niet zal besturen met rood én groen.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

