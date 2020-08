Exclusief voor abonnees

ONZE OPINIE. Weg met de avondklok, voor iedereen nog een bolleke!



Brecht Decaestecker is hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws

Brecht Decaestecker

06 augustus 2020

De Antwerpse avondklok is buiten proportie en daarom onwettig, zo zei ex-minister en grondwetspecialist Johan Vande Lanotte (sp.a). Het zette onze redactie aan het denken: zijn we niet te snel meegegaan in het betoog over de noodzaak van die avondklok van gouverneur Cathy Berx? Conclusie van hoofdredacteur Brecht Decaestecker: “De diensten intensieve zorg zullen echt niet overspoeld worden, omdat de Antwerpenaren tijdens de laatste dagen van de hittegolf om 23u30 nog een laatste bolleke mogen bestellen.”