ONZE OPINIE. We moeten niet roepen om strenge, maar om slimme maatregelen

Dimitri Antonissen

28 juli 2020

Nee, zo duidelijk als “Blijf in uw kot”, is de boodschap deze keer niet. Op zich verdienen de premier, ministers en experten daar lof voor: zonder opnieuw álles op slot te doen, hebben ze naar die maatregelen gezocht die het efficiëntst zijn in het bestrijden van het virus. En laten we het ook niet overdrijven: zo complex zijn de basisregels niet.