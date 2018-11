Onze opinie: “Wat heeft een gegeven stem nog voor waarde als er achteraf het omgekeerde mee wordt gedaan van wat vooraf was gezegd, beloofd, gezworen? Moeder, waarom stemmen wij? Jan Segers

21 november 2018

00u00 0 Vijf jaar geleden zat hij tegenover Garry Kasparov. En tegen de Belgische kampioen sleepte hij een remise uit de brand. Om maar te zeggen: geen politicus in dit land schaakt beter dan Bart De Wever. Desnoods simultaan, op diverse borden tegelijk. Voor de schaker in De Wever zijn dit hoogdagen. Als N-VA-voorzitter tast hij af hoe hij premier Michel zo ver kan krijgen dat die het Migratieverdrag van de Verenigde Naties goedkeurt zonder dat Theo Francken gezichtsverlies lijdt. Zoekt hij uit hoe ver hij de regeringselastiek kan rekken zonder dat hij knapt. Als burgemeester van Antwerpen zet hij een coalitie met - of all people - de socialisten in de steigers. Als blijkt dat Bart De Wever ook daarmee wegkomt, en die kans is niet gering, dan kan hij morgen straffeloos beweren dat de aarde plat is - zijn partijgenoten zullen hem op zijn woord geloven.

Dat is nu net wat je als goedgelovige stemplichtige maar beter nooit meer doet: een politicus geloven op zijn of haar woord, toch niet in tijden van verkiezingen. Iedereen doet het met iedereen. Overal in Vlaanderen zie je de gekste coalities tot stand komen, vooraf onwaarschijnlijker geacht dan de 5-2 van Zwitserland-België. Alle dure eden van voor de verkiezingen liggen intussen in de vuilnisbak. De gezworen vijanden van toen blijken de coalitiepartners van morgen te zijn.

In Oostende wou Groen onder geen beding naar bed met de rechtse drievuldigheid van liberalen, Vlaams-nationalisten en christendemocraten. Edoch. In Gent had het rood-groene kartel gezworen dat Mathias De Clercq niet hun burgemeester zou worden. Dat staat nu te gebeuren. In Antwerpen hebben twee partijen elkaar nooit meedogenlozer bestreden dan N-VA en sp.a. Straks besturen ze 't Stad samen, als vrolijke Bourgondiërs. De Wever burgemeester en Tom Meeuws eerste schepen? Vrij naar Abraham Lincoln: je kunt sommige kiezers de hele tijd bedriegen en alle kiezers een tijdje bedriegen, maar je kunt niet alle kiezers de hele tijd bedriegen. Moeder, waarom stemmen wij?

Wat doet uw stem er nog toe?

Wat heeft een gegeven stem nog voor waarde als er achteraf het omgekeerde mee wordt gedaan van wat vooraf was gezegd, beloofd, gezworen? Hoeveel mensen hebben in Antwerpen voor N-VA en sp.a gestemd in de hoop dat ze de stad samen zouden besturen? En hoe zou Wouter Van Besien zich voelen nu hij zes jaar oppositie moet voeren tegen dezelfde Jinnih Beels die tot voor kort zijn sidekick was bij Samen? Heirkracht, zucht dan Bart De Wever. De kiezer heeft de kaarten geworpen, uiterst versnipperd, en als verantwoordelijke politicus moet je die opnemen zoals ze liggen.

Dat klinkt aannemelijk en die versnippering is reëel, ook al omdat aan beide uitersten van het spectrum 10 tot 15 procent van het kiezerspubliek gemakshalve als onbruikbaar wordt beschouwd: VB en PVDA. Maar tegelijk klinkt het hol als links (Wouter De Vriendt in Oostende) zegt dat het uit zijn comfortzone treedt, ook al verketter je als parlementslid dagelijks de partijen waarmee je nu in zee gaat, en als rechts (Bart De Wever in Antwerpen) zegt dat het de oorlog met links moe is, ook al heb je de sossen eerst jarenlang de schuld gegeven van al wat krom is. De tegenstellingen overbruggen? Het klinkt nobeler en ruimdenkender dan het is.

Kiezers stemmen niet alleen vóór iets, ze stemmen ook tégen iets. Als op extreemrechts en extreemlinks na alles één pot nat blijkt te zijn, grotendeels inwisselbaar of op zijn minst perfect verzoenbaar, wat doet uw en mijn stem er dan nog toe?