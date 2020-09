Exclusief voor abonnees Onze opinie. Vertrouwt u haar nog? Dimitri Antonissen

23 september 2020

05u00 8

Het zou alle alarmbellen moeten laten afgaan: over de twee belangrijkste thema’s in ons land — corona en politiek — groeit een schrikbarende onverschilligheid. Coronamoe als we zijn, na steeds wisselende bubbels, verwarrende communicatie en een woud aan experten. En over onze politieke toekomst is het zelfs al lang geen vermoeidheid meer, maar moedeloosheid. Politici zeggen wel dat ze zich bewust zijn van die levensgevaarlijke cocktail, maar doen er ondertussen nog een schepje bovenop. Met het schouwspel van deze week als triest dieptepunt. Bubbels hertekenen of kleurcodes aankondigen: dat zijn niet de grootste moeilijkheden waarmee de premier tijdens deze Veiligheidsraad geconfronteerd wordt. Belangrijker is de kwestie: vertrouwt u haar nog?

