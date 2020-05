Exclusief voor abonnees Onze opinie. “Vanaf nu is het niet de politie die het afvlakken van de coronacurve bewaakt. Vanaf nu is het aan u” De overheid kan regels voor sociaal contact bepalen, maar die regels handhaven kan ze niet. Vanaf zondag zijn we dus aangewezen op onze eigen discipline en overgeleverd aan elkaars verantwoordelijkheidsbesef

Jan Segers

06 mei 2020

20u11 17

‘Goedemorgen’ was gisterennamiddag het eerste woord van premier Wilmès op haar persconferentie na de Veiligheidsraad. Het was meteen ook haar enige aanwijsbare fout. Jazeker, amper had ze uitgelegd dat koker A en koker B voortaan contact mogen hebben, zij het uitsluitend met elkaar, of op sociale media struikelden de kritische geesten en de eeuwig malcontenten al over elkaar heen, vertrekkend van hun eigen specifieke situatie: hoe absurd en arbitrair dat getal van vier personen wel is, wat voor verscheurende keuzes we straks moeten maken als we ons aan die regel houden, hoe gezinnen voor traumatiserende keuzes zullen staan, families door vetes uit elkaar zullen worden gereten en vriendengroepen kleur zullen moeten bekennen. Man man man, miserie miserie, leek het wel. Terwijl die versoepeling toch gewoon goed nieuws is, niet?

