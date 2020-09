ONZE OPINIE. “Uitleggen wat de brandweer doet” gaat de molotovcocktails niet stoppen

Het is beter om niet in je eigen voet te schieten. Veel zaken in de wereld zijn complex, maar gelukkig zijn er genoeg dingen die meteen duidelijk zijn. Dat je geen tak afzaagt waar je zelf nog op zit bijvoorbeeld. Ook respect voor de brandweer lijkt zo’n evidentie. Maar na nieuwe incidenten in Brussel dit weekend - waarbij de pompiers werden aangevallen met molotovcocktails - zegt Brussels staatssecretaris voor Brandbestrijding Pascal Smet: “Ik wil dat we die jongeren in de wijken gaan uitleggen wat de brandweer doet.” Beste staatssecretaris: net zoals je soms gewoon moet blussen, is er ook een limiet aan wat je al pratend kan oplossen.