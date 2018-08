Onze opinie over staking Ivago: "Dwing het maar af, dat respect voor wat jullie elke dag doen en wat wij, verwende nesten, liever niet willen doen"

Leve de vuilkar

Jan Segers

11 augustus 2018

00u00

0

Onlangs hielp ik mijn eigen moeder-met-rollator de straat over. Een fietser riep me iets toe wat me tegelijk charmeerde en irriteerde. 'Respect!' Ver is het gekomen als werkelijk alles, zelfs het minste, uitgesproken respect verdient. Dagen zonder vlees? 'Respect!' Halve marathon gelopen? 'Respect!' De regels van je religie gevolgd? 'Respect!' Tegen de regels van je religie ingegaan? 'Respect!' Man van 80 zit nog op Twitter? 'Respect!' Meisje van 20 maakt onflatteus profiel aan? 'Respect!' Ooit was dat woord een kostbare blijk van waardering. Iets wat je met hard labeur moest verdienen. Nu is het vaak een lege doos. Een stoplap. Ik hoef geen compliment als ik mijn moeder bijsta. Laat respect, onuitgesproken maar veel oprechter en terechter, zijn wat de dames en heren toekomt die haar 24/7 verzorgen met kundige handen, veel geduld en een groot hart.