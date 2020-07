Exclusief voor abonnees

ONZE OPINIE. Neen, ons land is niet langer in goede handen

Brecht Decaestecker

30 juli 2020

Op 26 maart blokletterde Het Laatste Nieuws op de voorpagina “Niets dan lof voor ons land”. Vier maanden later is alles anders, zo schrijft hoofdredacteur Brecht Decaestecker. Tijdens de exitstrategie hebben we het riant verkwanseld, waardoor we nu de zieke man van Europa zijn: “Aan iedereen die aan tafel zat toen de regel over de bubbel van 15 werd afgeklopt: welgemeende excuses aan de bevolking zouden op hun plaats zijn.”