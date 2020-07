Exclusief voor abonnees ONZE OPINIE na het crisisoverleg van onze regering: laten we het coronavirus ook “sterk aanraden” om zich niet verder te verspreiden, eens kijken of dat helpt Dimitri Antonissen

19 juli 2020

15u17 0

Na een hele ochtend vergaderen over de stijgende coronabesmettingen, bewees de regering vandaag maar één ding: dat ze niet durft te regeren. Het communiqué na afloop blinkt uit in een stuitende vaagheid. Er zal strenger toegezien worden op het naleven van de bestaande maatregelen, maar geen woord over hoe dat zal gebeuren. De besmettingen zitten vooral bij “bepaalde evenementen en/of sociale kringen”, maar niemand die ze durft te benoemen. En twee ministers zeggen dat terugkerende vakantiegangers een belangrijke motor zijn van nieuwe besmettingen, maar grenzen opnieuw sluiten durven ze niet aan. “Ik zou niet meer boeken, als je dat nog niet gedaan hebt”, zei De Crem. Je zou wensen dat je ouders dat vroeger ook op die manier deden: “Ik raad je af om tot 3u ‘s nachts uit te gaan, maar ik ga het je niet verbieden.”

